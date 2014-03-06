В Севастополе «народная самооборона» и военные не пустили в штаб ВМС Украины послов Латвии и Литвы

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло около 21.00, когда дипломаты вместе с сопровождавшими их журналистами намеревались проехать через контрольно-пропускной пункт штаба украинского флота с целью проведения встречи для ознакомления ситуации в связи с последними событиями в Крыму и Севастополе с исполняющим обязанности командующего ВМС ВС Украины контр-адмиралом Сергеем Гайдуком.

Как сообщал УНИАН, со 2 марта штаб ВМС Украины в Севастополе блокируют пророссийские активисты, представители отрядов «народной самообороны» и военнослужащие без знаков различия. Они не дают военнослужащим и работникам ВСУ пройти на рабочие места, завезти продукты питания и тому подобное. Напротив штаба украинских ВМС в связи с тем, что к месту службы не пропустили медиков, уже третий день здесь за воротами находится реанимобиль, на базе которого развернут передвижной медпункт.