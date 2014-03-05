Военных наблюдателей ОБСЕ не пустили в Крым - МИД Литвы

«Их уже сейчас не пустили. Насколько я знаю, их не пускают», – сказал в среду в Сейме Линкявичюс.

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ОБСЕ готовит и миссию гражданских наблюдателей, подтвердил министр. По его словам, Литва готова участвовать в обеих миссиях. В военную миссию Литва направила двух офицеров. Для гражданской миссии также уже выбран дипломат, сообщает ru.delfi.lt.

Глава МИД Литвы надеется, что гражданских наблюдателей пустят в Крым.

«Мы очень хотим, чтобы их пустили, но не могу гарантировать, так как мы видим, что там специфическое руководство, которое не очень охотно идет на контакт с другими организациями, но надеемся, что нам удастся их убедить», – сказал Линкявичюс.

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По просьбе Украины, 15 стран ОБСЕ сформировали военную миссию наблюдателей.

По словам министра, цель миссий – получать объективную информацию и убедить Россию вести переговоры с Украиной.

ОБСЕ, в которую входят 57 стран, действует по общему согласию, поэтому большая часть наблюдательных миссий должна быть утверждена всеми ее членами, в том числе и Россией. Но положение правил позволяет просить, чтобы другие страны-члены направляли безоружных военных наблюдателей в особых случаях. Представитель США в ОБСЕ Даниель Баер сказал, что Украина воспользовалась этим правилом.

У этой миссии мандат на неделю, но, по словам представителя США, он может быть продлен по просьбе Украины.