Российские войска взяли под контроль позиции зенитно-ракетного полка в Крыму

Российские войска разрушили объекты в зенитно-ракетном полку на Фиоленте в Севастополе.

Об этом сообщает глава медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев.

По его словам, "часть заблокирована, разбита аппаратура управления, стартовые позиции ракет под контролем российских войск".

В Штабе ВМС Украины в Крыму "Украинской правде" сообщили, что там пока все спокойно, а информацию о том, что русские солдаты не пропустили машину с продуктами – не подтвердили. По словам собеседника, в среду машина с продовольствием еще не подъезжала.

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По информации Селезнева, во вторник, 4 марта, в штабе Военно-Морских Сил Украины в Севастополе прошла встреча исполняющего обязанности командующего ВМС Украины контр-адмирала Сергея Гайдука с командующим Черноморским флотом РФ вице-адмиралом Александром Витко и руководителем исполнительной власти Севастополя Алексеем Чалым.

"В связи с тем, что украинские военнослужащие и члены их семей стали заложниками в сложившейся в Крыму ситуации, во время встречи было согласовано мнение, что для урегулирования конфликта необходимо немедленно начать проведение политических переговоров между властями Украины, Крыма и Севастополя с участием представителей других сторон", - сообщил Селезнев.

Кроме того, по информации Селезнева, российские военные хотят развернуть в Евпатории зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Вечером во вторник, 4 марта, около 150 российских военнослужащих попытались взять под контроль зенитно-ракетный полк тактической группы "Крым" в Евпатории.

Они выдвинули требование сложить оружие и мешают нормальному несению службы украинскими военнослужащими.

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По информации командира тактической группы "Крым" генерал-майора Олега Струцинского, российские военнослужащие предложили украинским зенитчикам совместно заступить на боевое дежурство и развернуть зенитно-ракетный комплекс "Бук".

По мнению генерал-майора Олега Струцинского, такое вмешательство российских военных может создать опасность несанкционированного применения оружия против летательных аппаратов в воздушном пространстве Украины.