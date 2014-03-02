СМИ: В Джанкое российские войска заняли бывший аэродром
07:13, 02 марта 2014Политика
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В Джанкое российские войска заняли бывший аэродром.
На территории аэродрома постоянно перемещаются КАМазы с российскими номерами. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.
По словам корреспондента, по периметру стоят военные с автоматами и пулеметами.
Читайте такжеПостоянное представительство президента в Крыму захвачено - КуницынВ то же время, по трассе Харьков-Симферополь продолжают прибывать в Крым автомобили с российскими «казаками«, которые делают «перевалочную» остановку в Джанкое.
Со вчерашнего вечера на территорию Крыма въезжают автобусы и автомобили с россиянами в военной форме без опознавательных знаков.По словам местных жителей, пассажиры автобусов называли себя казаками.
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