Российская операция в Крыму может продолжаться до 25 мая - политолог

Продолжительность российской операции в Крыму рассчитана до проведения президентских выборов в Украине 25 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский сегодня на пресс-конференции

«Продолжительность российской операции рассчитана на объявленные выборы на 25 мая, до этого ситуация будет в отдельных случаях подогреваться и ее будут пытаться удержать. Путин тянет к тому, чтобы сесть за стол переговоров с Западом с сильными позициями и будет добиваться протектората над Крымом», - считает эксперт.

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Как отметил Сунгуровский, в 2010-2012 годах СИПРИ, независимый международный институт исследований проблем мира и конфликтов, в первую очередь процессов контроля за вооружением и разоружением, отмечал особенность конфликтов, которые ведутся чужими руками, так называемые «Proxi wor», они характеризуются тем, что в межгосударственных или во внутригосударственных конфликтах задействована третья сторона, которая поддерживает ту или иную противоборствующую сторону, достигая своих интересов.

«Россия использует тактику опоры на местный актив, местные политические пророссийские силы. Вооруженные силы выполняют три основные функции - это быть символом того, что Россия нас не бросит, вторая – это блокирование украинских силовых структур, для того, чтобы они не оказали сопротивления, и третья – это захват стратегически важных объектов, в том числе и органов управления», - сказал эксперт. По его словам, основу составляют наиболее активные пророссийские силы, и если их не хватает, то производится заброс их со стороны России.

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«На наш взгляд, основными целями России в этом конфликте является недопущение выхода Украины из орбиты влияния, такая политика ведется с 1991 года, меняется тон, формат, но содержание ее не меняется. Эта цель максимум, которая достигается с помощью недопущения к власти антироссийских политических сил и приведение к власти «марионеточного» режима», - убежден он.

«Если этого не удается достичь, целью нижнего уровня является дестабилизация ситуации в Юго-Восточных регионах с целью устранение этой власти, либо затруднение ее действий. Если этого не удается сделать, то подцелью является создание в Крыму так называемого украинского Приднестровья, то есть это зона замороженного конфликта, через который можно влиять на ситуацию в этом регионе», - резюмирует Сунгуровский.