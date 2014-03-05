Лавров утверждает, что военнослужащие ЧФ РФ находятся в местах постоянной дислокации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Испании Хосе-Мануэлем Гарсиа-Маргальо.

«Что касается военнослужащих ЧФ РФ, то они находятся в местах своей дислокации. Да, были приняты дополнительные особые меры повышенной бдительности для обеспечения безопасности мест базирования Черноморского флота», - отметил он.

При этом Лавров заявил, что «силы самообороны» Крыма не подчиняются российской стороне.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины сообщили, что корабли Черноморского флота РФ продолжают блокировать корабли Военно-морских сил Украины в Крыму.

Все воинские части и корабли Вооруженных сил Украины, дислоцированные в АР Крым, выполняют приказы Минобороны и Генерального штаба ВСУ, подчеркивается в сообщении.

3 марта Минобороны Украины сообщило, что личный состав двух кораблей ВМС – корвета “Тернополь” и корабля управления “Славутич” – заявили о верности украинскому народу.

При этом корабли продолжают находиться у причала в Севастопольской бухте, где возможный выход в море блокируется вспомогательным судном КИЛ-158, морским буксиром и сторожевым катером Черноморского флота РФ.

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«Представитель командования Черноморского флота России выдвинул ультиматум личному составу корвета “Тернополь” и корабля управления “Славутич” сложить оружие до 18.00 3 марта и покинуть корабли. Украинские военные моряки однозначно заявил о верности присяге украинскому народу», – сообщил представитель командования бригады, в которую входят корабли ВМС Украины.

Справка УНИАН. 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и приграничные объекты в Крыму. Украинские власти заявили, что эти захватчики – российские военнослужащие.

Вместе с тем Президент России Путин вчера на пресс-конференции не признал наличия в Крыму российских военных и сказал, что украинские воинские части блокируются местными «силами самообороны».