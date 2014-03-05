Коморовский советует Путину отказаться от роли Конституционного суда Украины

Президент Польши Бронислав Коморовский посоветовал Президенту Российской Федерации Владимиру Путину отказаться исполнять роль Конституционного суда Украины и позволить украинцам самим оценить, произошла ли смена власти по законодательству страны.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал в интервью польским телеканалам, комментируя озвученное вчера заявление Путина о государственном перевороте в Украине.

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"Обвинения Президента Путина мало меня убеждаю. У меня создалось впечатление, что Президент Путин взял на себя роль Конституционного суда Украины, потому что выражает свое мнение по делу конституционности этих изменений вместо него. Я бы советовал воздержаться от выражения такой точки зрения и позволить решить это самым украинцам. Они сделают не только выбор, но также смогут оценить, допустима ли эта смена власти с точки зрения принятых правил управления Украинским государством или нет", - сказал Коморовский.

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Он отметил, что именно украинцы должны избрать Президента, и добавил, что свой выбор сделал также и Виктор Янукович, который сбежал из Украины.

"Нынешнее состояние дел однозначно. Сегодня есть новая власть в Украине. Ее нужно поддерживать, и Польша поддерживает эту новую власть", - сказал Коморовский, отметив, что окончательную ее легитимность должны подтвердить демократические выборы.