Коморовский советует Путину отказаться от роли Конституционного суда Украины
Он отмечает, что Виктор Янукович, который сбежал из Украины, сделал свой выбор.
Президент Польши Бронислав Коморовский посоветовал Президенту Российской Федерации Владимиру Путину отказаться исполнять роль Конституционного суда Украины и позволить украинцам самим оценить, произошла ли смена власти по законодательству страны.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал в интервью польским телеканалам, комментируя озвученное вчера заявление Путина о государственном перевороте в Украине.
Читайте такжеПольша созывает заседание совета НАТО по Украине
"Обвинения Президента Путина мало меня убеждаю. У меня создалось впечатление, что Президент Путин взял на себя роль Конституционного суда Украины, потому что выражает свое мнение по делу конституционности этих изменений вместо него. Я бы советовал воздержаться от выражения такой точки зрения и позволить решить это самым украинцам. Они сделают не только выбор, но также смогут оценить, допустима ли эта смена власти с точки зрения принятых правил управления Украинским государством или нет", - сказал Коморовский.
Читайте такжеТуск: Мир стоит на грани конфликта
Он отметил, что именно украинцы должны избрать Президента, и добавил, что свой выбор сделал также и Виктор Янукович, который сбежал из Украины.
"Нынешнее состояние дел однозначно. Сегодня есть новая власть в Украине. Ее нужно поддерживать, и Польша поддерживает эту новую власть", - сказал Коморовский, отметив, что окончательную ее легитимность должны подтвердить демократические выборы.