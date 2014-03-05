Керри считает, что договоренности с оппозицией сорвал Янукович



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

“Российское правительство может говорить, что именно оппозиция не смогла выполнить условия соглашения 21 февраля, игнорируя реальность того, что именно Янукович, когда страна требует его поддержки, когда собрались лидеры мира, чтобы решить будущее (Украины - УНИАН), он фактически свои обязательства не выполнил и скрылся. Он покинул свой народ и свою страну в целом”, - сказал госсекретарь США.