Если Россия не вернет своих солдат в казармы, США и ЕС применят санкции - Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри на брифинге журналистам.

«Если Россия хочет помочь в деэскалации ситуации, она может вернуть своих солдат в казармы и жить в соответствии с Соглашением от 1997 года (Соглашение между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины). Если Россия решит не поддерживать деэскалацию, если не будет сотрудничать с правительством Украины, тогда наши партнеры не будут иметь никакого выбора, кроме того, чтобы присоединиться к нам и применить те меры, которые мы воплощаем, чтобы изолировать Россию дипломатически, экономически и в международном формате», - сказал он.

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Также Керри обратился к руководству России: «это не то, что мы пытаемся сделать, это то, что мы вынуждены делать. Пока мы готовы прекратить подготовку к саммиту G8 в Сочи, мы также приостановили сотрудничество с Россией в военной сфере».

Кроме этого Госсекретарь подчеркнул, что «именно дипломатия и уважение к суверенитету, не одностороннее применения силы, может решить споры в XXI веке» и продолжил: «Президент Обама и я хотим четко сказать России, что мы не пытаемся добиться конфронтации, лучший способ для России добиться своих законных интересов в Украине. Если Россия озабочена своими гражданами, то пусть обратится к украинскому правительству, Совету безопасности ООН, ОБСЕ и организации по правам человека. Есть очень много возможностей, чтобы не нападать на страну в одностороннем порядке», - отметил он.

Также Госсекретарь отметил, что «Россия может использовать свои законы и свои обязательства в рамках Хельсинкских соглашений и Хартии ООН, если она хочет защитить своих этнических русских и если им что-то угрожает. Но если Россия хочет это сделать, тогда она должна сотрудничать с законным правительством Украины».

Керри также призывает прибыть в Украину международных наблюдателей, чтобы узнать правду.