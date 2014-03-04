Коломойский заявил, что пока будет днепропетровским губернатором, бизнесом заниматься не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

“Если бы мне еще две недели назад сказали, что я буду сидеть в этом кресле, я бы посмеялся. Но в это нелегкое время я сам себя предложил на эту должность, чтобы успокоить население, предотвратить противостояние, которого, в целом, в Днепропетровской области и не было”, - отметил Коломойский.

По его словам, это неплохая идея, что олигархи по принципу землячества сегодня пошли во власть.

“Я считаю, что также хорошая идея, чтобы Ахметов возглавил Донецкую область. Подобная возможность пойти во власть была и Пинчука”, - заявил Коломойский.

Читайте такжеДнепропетровскую и Донецкую области возглавили Коломойский и Тарута По его мнению, если олигархи идут в такое нелегкое время во власть - это дает обществу в регионах сигнал к спокойствию, что все нормализуется.

Коломойский также заявил, что олигархи могут помочь Украине инвестициями. “Вопрос помощи заключается в том - это должна быть благотворительность или инвестиции. Я считаю, что наши инвестиции в Украину намного больше”, - отметил председатель ОГА.

Коломойский также сообщил, что со вчерашнего дня начал сотрудничество с председателем Днепропетровского облсовета Евгением Удодом, а также намерен сотрудничать со всеми политическими силами и общественными организациями в рамках действующего законодательства.

Он подчеркнул, что некоторое время будет входить в курс дел в администрации, поскольку работа чиновника для него новая. Коломойский отметил, что Штаб национальной защиты, созданный в области, постепенно должен превратиться в штаб контроля над властью.

Коломойский также заявил, что в ближайшее время не будет делать “кадровую революцию”, познакомится с людьми, а затем будет принимать решения. В то же время он сообщил, что в команде заместителей председателя облгосадминистрации будут работать народный депутат Украины шестого созыва Святослав Олейник и юрист Борис Филатов.

Читайте такжеРоссия сейчас может использовать Януковича как марионетку - КоломойскийКак сообщал УНИАН, 2 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Игоря Коломойского председателем Днепропетровской областной государственной администрации, уволив с этой должности Дмитрия Колесникова.