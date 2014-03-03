Украина ждет от мира реальной помощи - Турчинов

Об этом на брифинге для прессы сообщил и.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

«Мы ожидаем от ведущих стран мира не только моральной поддержки, мы ожидаем реальной помощи, и я уверен она будет», - сказал Турчинов.

Читайте такжеУкраина просит США, ЕС и НАТО помочь в защите ядерных объектов