Украина ждет от мира реальной помощи - Турчинов
20:47, 03 марта 2014Политика
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Украина ждет от мира реальной помощи в событиях вокруг Крыма.
Турчинов просит от мира реальной помощи
Об этом на брифинге для прессы сообщил и.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.
«Мы ожидаем от ведущих стран мира не только моральной поддержки, мы ожидаем реальной помощи, и я уверен она будет», - сказал Турчинов.
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