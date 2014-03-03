Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

В ночь с понедельника на вторник, 4 марта, Совет безопасности ООН соберется на третье экстренное заседание по Украине. На этот раз встреча созвана по просьбе России, пишет ЛігаБізнесІнформ, ссылаясь на сообщение Reuters.

Согласно сообщениям источников в дипломатических кругах, планируется, что заседание будет открытым, оно начнется в половине первого ночи по московскому времени.

Напомним, Совбез ООН уже собирался по ситуации на Украине 1 и 2 марта. Первое заседание было экстренным и прошло вскоре после того, как Совет Федерации РФ дал президенту Владимиру Путину разрешение на использование военной силы на территории Украины. На заседании представители украинской стороны обвинили Россию в незаконном военном вторжении на свою территорию. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что Россия действует в рамках соглашений с Украиной о базировании в Крыму Черноморского флота.

На втором заседании Совбеза ООН по Украине практически все участники обсуждения осудили действия России в Крыму, однако никаких решений по итогам Совбез не принял.

РФ является одним из пяти участников Совета безопасности ООН, наделенных правом вето. Помимо России таким правом обладают США, Великобритания, Франция и Китай.