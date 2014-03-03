В Луцке запретили рекламу «Украинского выбора»

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение совет принял 3 марта, рассматривая вопрос о мерах, связанных с российской агрессией против Украины.

Агитационно-информационные материалы организации «Украинский выбор» снимут как материалы "откровенно антиукраинской силы".

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Председатель фракции ВО «Свобода» в городском совете Юрий Вега предложил, чтобы возле здания городского совета Луцка вывесили красно-черный флаг рядом с флагом города и Евросоюза. Решение депутаты поддержали.

Как известно, одним из организаторов общественного движения “Украинский выбор” является Виктор Медведчук - экс-руководитель администрации Президента Украины Леонида Кучмы. Организация, в частности, агитирует за остановку ассоциации Украины с ЕС, вступление в Таможенный союз с Россией, установление народовластия.