Львов принимает беженцев из Крыма

Также на этой неделе во Львов приедет около сотни крымских татар, информирует Радио Свобода со ссылкой на львовский Майдан.

Жители Симферополя, Севастополя, Керчи, Евпатории, Ялты обратились на горячую телефонную линию Львовского областного совета с просьбой принять их на временное проживание. В основном просят разместить женщин и детей.

Читайте такжеСовет федерации РФ предлагает создать лагеря для беженцев из Украины Только от полуночи до полудня вызвались около 20 львовских семей, которые готовы взять к себе по две-три семьи из Крыма. Немало владельцев гостиничных комплексов и руководители санаториев Львовщины будут предоставлять бесплатно номера для временного проживания крымчан.

«Есть звонки и от руководителей санаториев области. Поэтому жители Крыма могут еще и улучшить свое здоровье», - говорит председатель Львовского облсовета Петр Колодий.

Все, кто хочет принять крымчан и жителей Крыма, которые хотят приехать во Львов, могут обращаться по телефонам 032 261 65 30, 093 704 76 87, 096 212 82 00 и горячую телефонную линию 0-800-501-727.