МИД поддерживает идею направления миссии ОБСЕ в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица.

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«Мы поддерживаем идею направления такой миссии. Вчера я имел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Швейцарии и подтвердил нашу готовность принять такую миссию. Все необходимые юридические требования будут выполнены. Наш постпред в ОБСЕ посол Прокопчук работает в постоянном контакте, и если решение о миссии будет принято, мы будем готовы ее принять», - сказал Дещица.

По его словам, сегодня он встретился с комиссаром по вопросам национальных и этнических меньшинств Австрии, то есть «ОБСЕ готовая предоставить максимальную поддержку в изучении ситуации в Украине».