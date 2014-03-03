Минюст обещает начать борьбу с коррупцией с себя

Закрытое ведомство должно стать публичным и прозрачным. Чтобы такие изменения действительно произошли, чиновники министерства пройдут так называемую коррупционную люстрацию.

Критериями для такого отсева кадров станет законность полученных доходов, которую можно будет оценить по данным чиновниками декларациям о доходах и расходах. По антикоррупционному законодательству, все госслужащие должны декларировать доходы и расходы себя и членов своей семьи.

«Я предложу всему персональному составу центрального аппарата министерства на своем примере, на примере нашего министерства опубликовать все декларации родственников, личные декларации. И мы обратимся к налоговой службе и к антикорупционному бюро, которое возглавит Татьяна Чорновил, чтобы на нашем примере провели такую проверку», - сказал министр. По его оценке, такая проверка должна быть проведена уже в ближайшие недели после формирования Правительства.

Кроме того, Петренко анонсировал кадровые обновления в Минюсте. На работу будут приглашены юристы и адвокаты, которые на волонтерских основаниях помогали защищать права участников Майдана.

«Поскольку кадровый состав министерства действительно формировался ранее непрозрачно. Прозрачность, борьба с коррупцией, и полная открытость - вот те три кита, на которых будет строиться Минюст под моим руководством», - говорит министр.