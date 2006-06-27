Янукович собрал 250 млн. долларов для подкупа депутатов?

Заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО утверждает, что оппозиция собрала 250 млн. долларов США для подкупа депутатов за позитивное голосование за ее кандидатуру на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Н.ТОМЕНКО рассказал, что, по его информации, собрано 250 млн. долларов, чтобы через подкуп депутатов и скупку бюллетеней для голосования провести своего кандидата на должность спикера – лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА или еще кого-то.

«Мы считаем, что эти деньги лучше отдать на спортивные площадки», - отметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, сегодняшние события в парламенте подтверждают, что ценой вопроса являются не интересы людей, а должности.

Он также высказал мнение, что события в парламенте свидетельствуют о высоком уровне демократии в Украине. «В парламенте такого еще не было, чтобы десятки миллионеров блокировали трибуну. Раньше это делали общественные деятели и политики», - сказал Н.ТОМЕНКО.