Российский контингент остается в границах Крыма – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с представителями бизнеса заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Российский военный контингент остается только в границах Крыма. Уверен в том, что на территории восточных областей российских войск пока нет», - сказал Яценюк.

В то же время премьер подчеркнул, что наивысшая точка кризиса в отношениях с Россией пройдена. «Надеюсь, что те слова, которые говорил мне премьер-министр РФ Медведев о том, что решение о вводе войск не принято, соответствует действительности», - подчеркнул Яценюк.