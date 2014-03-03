Украина под давлением России может разделиться или стать федерацией - СМИ

Об этом пишет ТСН со ссылкой на издание Tagesspiegel, журналисты которого попытались предусмотреть несколько вариантов будущего Украины после конфликта в Крыму.

Первый из них - мирное урегулирование ситуации на полуострове путем переговоров между Киевом и Москвой. Издание отмечает, что бывший премьер-министр Юлия Тимошенко могла бы войти в такой переговорной группы, учитывая ее взаимопонимание с Владимиром Путиным в прошлом. Эксперты из Национального института стратегий отмечают, что Тимошенко от такого варианта выиграла, поскольку толпа на Майдане встретил ее холодно, а украинцы не хотят больше видеть ее в кресле премьера или президента. Лидеры нынешней власти в Украине достаточно раздроблены, поэтому если бы Тимошенко договорилась бы с Путиным, оппозиционные партии могли бы выдвинуть ее как единого кандидата на пост президента. Сам Путин тоже выиграл от такого варианта, Тимошенко обязана ему в прошлом, а война с Украиной в долгосрочной перспективе навредила бы России.

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Второй сценарий - война России с Украиной. В краткосрочной перспективе рейтинг Путина резко бы вырос из-за открытого вооруженного конфликта, поскольку он бы продемонстрировал свою силу перед Западом. Но потом такой сценарий угрожает Кремлю крахом.

"В случае войны России грозит полная политическая и экономическая изоляция. Барак Обама во время воскресного телефонного разговора с российским коллегой ясно дал понять, что на этот раз Европа и США не ограничатся угрозами применения санкций", - пишет издание.

Также издание отмечает, что нынешнюю ситуацию в Крыму можно сравнить с Карибским кризисом 1963 года. И в случае войны между Украиной и Россией в конфликте будут принимать участие не только эти две страны.

"Но прежде всего вооруженного конфликта с Россией надо бояться Украине, ведь ее вооруженные силы устарели и не способны успешно противостоять противнику в современном конфликте. За годы независимости в Украине было проведено широкомасштабное разоружение, а ее ядерный арсенал уничтожен", - пишет Tagesspiegel.

Как третий вариант возможного развития событий, журналисты приводят отделение Крыма. Однако тогда, по их мнению, есть угроза, что до конца марта референдумы об отделении от Украины проведут Харьков и Донецк. Поэтому вполне возможно, что появление новых республик - это вопрос времени.

Еще один вариант будущего Украины - превращение ее в федеральную республику, которая будет придерживаться политики не присоединение к какому-либо военному блоку.

"В этой республике регионы должны пользоваться максимальными полномочиями, а принципы правового государства - "железно" соблюдаться. Это сделало бы Украину привлекательной для инвесторов. Но для этого нужна политическая воля всех сторон в конфликте", - замечает издание.