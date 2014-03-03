Россия грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную агрессию - Павленко

Россия грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную агрессию. Об этом УНИАН заявил экс-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (2011-2014гг.) Юрий Павленко.

Он обратился к Уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павлу Астахову с призывом "использовать все возможные способы влияния на принимающих решение в Вашей стране, чтобы не допустить перехода противостояния в горячую стадию и обеспечить дипломатическое, мирное, разрешение конфликта".

"Сегодня Российская Федерация грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную агрессию против соседней страны, где пятая часть населения - дети. Он отмечает, что Россия сегодня может стать источником горя - возможного сиротства детей и в Украине, и в России," - подчеркнул Павленко.

"Уверен, что Россия должна найти ответ на вопрос, почему подросток, расстрелявший учителя, отстаивая свое право на высокую оценку, осужден, а президент страны, направляющий войска в соседнее мирное государство для подавления стремления независимого народа к самостоятельному определению своего будущего, объявляет себя защитником русскоязычного населения в Украине", - резюмирует Юрий Павленко.