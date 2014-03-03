Крым хочет перейти на московское время

Такое предложение было озвучено на Президиуме ВР АРК 3 марта.

Цеков предложил организовать дискуссию в крымском сообществе о переходе на время второго часового пояса, как «более естественного для Крыма».

«Многие годы мы удивляемся, почему живем по непонятному для нас с точки зрения физиологии времени . Давайте рассмотрим вопрос о переходе на летнее время, оно будет совпадать у нас с московским», — сказал Сергей Цеков.

Глава парламента автономии Владимир Константинов отметил, что по этому вопросу необходимо «посоветоваться с крымчанами» и поручил создать рабочую группу, которая займется изучением мнения крымчан, а также организовать горячую телефонную линию.

Напомним, разница во времени в Украине и России в настоящий момент составляет два часа. Переход на «летнее время» осуществляется в Украине в последние выходные марта, с 29 на 30 марта. На 30 марта также депутатами ВР АРК запланировано проведение референдума.

Центр журналистских расследований