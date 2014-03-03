Председателем Донецкого облсовета стал Шишацкий

Как передает корреспондент УНИАН, председатель счетной комиссии Донецкого облсовета Владимир Генсицкий объявил, что из 180 депутатов Донецкого облсовета сегодня на сессии присутствовали 142 депутата, все они приняли участие в голосовании.

Читайте такжеВ Донецке на митинге отставки губернатора требовали приезжие россиянеПо его словам, из 142 депутатов, участвовавших в голосовании, кандидатуру Шишацкого поддержали 117 депутатов, 21 - не поддержали и 4 - воздержались.

Как сообщал УНИАН, 2 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Сергея Таруту на должность председателя Донецкой областной государственной администрации, уволив с должности Шишацкого.