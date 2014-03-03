В Донецке проходит голосование по избранию главы облсовета

12:16, 03 марта 2014
Политика
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В Донецке на внеочередной сессии облсовета проходит тайное голосование по избранию главы облсовета.

Здание облсовета Донецкой области / Новости Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, на должность председателя облсовета сессией был выдвинул один кандидат, экс-губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий.

В своем выступлении перед избранием Шишацкий акцентировал, что сегодня необходимо восстановить спокойствие и порядок в регионе и «главная задача — нам нужно предотвратить войну».

Шишацкий подчеркнул, что Украина должна быть единой и неделимой, в то же время Киев должен предоставить больше полномочий местным органам власти, должность губернатора должна быть выборной должностью и этот человек обязательно должен быть местным.

Кроме того, Шишацкий отметил, что в связи с тем, что отдельное население в регионе хочет проведения референдума, на котором можно решить дальнейшую судьбу области, «нужно для этого подвести законодательную базу», то есть, внести необходимые изменения в Конституцию Украины о возможности проведения референдума.

Также, Шишацкий добавил, что у регионов должно быть достаточно полномочий, особенно для контроля за формированием местных бюджетов и движением денежных средств из региона в Киев.

«Искренне верю в Донбасс и в здравый смысл», - закончил свое выступление кандидат на должность главы облсовета.

В 11.46 депутаты областного совета начали процедуру тайного голосования по выбору председателя облсовета.

Как сообщал УНИАН, 2 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Сергея Таруту на должность председателя Донецкой областной государственной администрации, освободив Андрея Шишацкого.

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