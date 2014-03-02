Путин согласился на предложение Меркель по Крыму
23:02, 02 марта 2014Политика
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Президент России Владимир Путин согласился на создание международной миссии по крымского вопроса, предложенную канцлером Германии Ангелой Меркель.
Меркель договорилась с Путиным по Украине /Scanpix / Postimees.ru /
Об этомв Twitter написал пресс-секретарь Меркель Штеффен Зиберт.
"Президент Владимир Путин принял предложение канцлера Германии Ангелы Меркель по формированию международной" миссии по установлению фактов "и начала политического диалога для урегулирования кризиса в Украине", - отметил Зиберт.
Телефонный разговор между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным состоялся вечером в воскресенье, 2 марта. В опубликованном на сайте Кремля сообщении говорится, что в ходе разговора Путин назвал меры, принимаемые Россией, адекватными сложившейся «экстраординарной ситуации».
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