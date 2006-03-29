В Киеве расстрелян главный врач санслужби на железной дороге Анушкин
14:45, 29 марта 2006Политика
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Анушкин убит из огнестрельного оружия
Сегодня утром в Киеве в Дарницком районе был убит из огнестрельного оружия главный врач Санитарной эпидемиологической службы на железнодорожном транспорте Василий Анушкин, 1949 года рождения.
Как сообщил УНИАН проинформированный источник в правоохранительных органах, убийство произошло приблизительно в 7.45 во дворе дома по улице Григоренко, 5/122. Информация о совершении преступления поступила в дежурную часть милиции в 7.55. По предварительным данным, неизвестный стрелял из пистолета, по показаниям соседей, киллер выстрелил трижды.
По словам собеседника агентства, дело ведет прокуратура Дарницкого района Киева. Обстоятельства уточняются.
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