Пограничники заявляют, что штабы управлений в Крыму находятся под их контролем

Также сообщается, что невзирая на очень острое противостояние в Симферополе с российским спецназом они продолжают выполнять задания по охране государственной границы, обеспечивают пропуск граждан через пункты пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня спецподразделения России при участии офицерского состава и генералов ФСБ РФ осуществили попытку силового захвата штаба Симферопольского отряда и административного здания Азово-Черноморского регионального управления. Операция российскими военными была тщательным образом спланирована, заблаговременно выведены из строя системы управления и связи, для прикрытия были задействованы снайперы. Во время штурма нападающие выломили двери, частично уничтожили автоматизированные рабочие места и выключили связь.

Пограничники отряда сдержали нападающих, и не допустили их в комнаты хранения оружия и к основным коммуникациям», - отмечается в сообщении.

«Теперь в региональном управлении и отряде продолжается силовое противостояние. Специалисты российского спецназа осуществляют психологическое давление на пограничников и в ультимативной форме требуют подчиниться новому руководству АР Крым», - сообщили в пресс-службе.