Командующий ЧФ РФ посетил штаб украинских ВМС в Севастополе

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный военный источник в Севастополе. Источник предполагает, что визит был связан с урегулированием ситуации с проникновением в украинских воинских частей и их разоружением (в частности, сегодня вооруженные российские военные в Севастополе проникли на территорию учебного центра ВМС Украины, откуда вывезли несколько сотен единиц огнестрельного оружия). В то же время он выразил сомнение в положительном результате этой встречи для украинской стороны, поскольку российская сторона своими попытками блокировки военных частей практически по всему Крыму вместе с представителями пророссийски настроенных общественных организаций создает эскалацию напряжения, выступает с позиции силы, тогда как украинские военные пытаются не допустить провокаций, которые могу вызвать кровопролитие.

Как также стало известно УНИАН, только началось пикетирование штаба ВМС Украины около 50 активистами пророссийски настроенных общественных организаций Севастополя. Они пытаются блокировать деятельность штаба, «настоятельно рекомендуют» украинским военным морякам сегодня выходной день.