Джемилев считает, что чрезвычайное положение необходимо вводить не на всей территории Украины

Бывший председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат от “Батькивщины” Мустафа Джемилев считает, что в случае введения чрезвычайного или военного положения это должно быть не по всей территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно того, какие сегодня решения должен принять парламент для стабилизации ситуации.

“Очевидно, депутаты и депутатские фракции, - каждый будет предлагать свое решение, а затем будем на основе этих предложений формулировать какое-то общее решение, которое должно быть поддержано большинством”, - сказал депутат.

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На вопрос, склоняется ли он лично к введению чрезвычайного, или же военного положения, Джемилев сказал: “Ни то, ни другое”.

“Военное положение или чрезвычайное положение — оно должно быть не по всей стране - в тех регионах, где это необходимо”, - сказал он.