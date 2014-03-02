Обама обсудил с Путиным проблему Украины: первый озабочен, второй угрожает

Как сообщает пресс-служба Кремля, были подробно обсуждены различные аспекты экстраординарной ситуации на Украине.

«В ответ на проявленную Бараком Обамой озабоченность планами возможного использования российских Вооружённых Сил на территории Украины Владимир Путин привлёк внимание к провокационным, преступным действиям ультранационалистических элементов, по сути поощряемых нынешними властями в Киеве», - сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России акцентировал наличие реальных угроз жизни и здоровью граждан России и многочисленных соотечественников, находящихся на украинской территории. Владимир Путин подчеркнул, что в случае дальнейшего распространения насилия на восточные регионы Украины и Крым Россия оставляет за собой право защитить свои интересы и проживающее там русскоязычное население», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Путину звонил президент Франции Франсуа Олланд.

Как утверждается в сообщении, «по просьбе Франсуа Олланда Владимир Путин поделился оценками кризисной ситуации, сложившейся в Украине. Подчеркнул наличие реальных угроз жизни граждан России и наших соотечественников».

После чего «президенты России и Франции обменялись мнениями о путях возможного урегулирования положения на Украине. Договорились о продолжении контактов».