Коломойский согласился стать руководителем Днепропетровской ОГА – Луценко

Об этом «Украинской правде» сообщил экс -глава МВД Юрий Луценко.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с другими представителями крупного бизнеса для того, чтобы они возглавили области юго - восточных регионов Украины. Цель - стабилизировать ситуацию там, используя не только государственные, но и частные ресурсы для единства Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Коломойский предупреждал мэра Харькова Геннадия Кернеса об ответственности за сепаратистские заявления.

«На моей родной Днепропетровщине сепаратизм не пройдет. Сепаратизм не пройдет ни в одном юго - восточном регионе нашей страны. Я хочу , чтобы все политики трезво посмотреть на ситуацию, и формировали свою позицию прежде всего с учетом Конституции Украины и уголовно - процессуального кодекса. Тот, кто попытается пойти против единства Украины, обязательно проиграет», - заявил Коломойский.