В Киеве на Майдане Независимости протестуют около 10 тысяч человек

В Киеве на Майдане Независимости около 10 тыс. человек принимают участие в акции протеста против повышения тарифов на газ, электроэнергию, коммунальные платежи и услуги транспорта, организованной Федерацией профсоюзов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась около 10.00.

Участники акции держат многочисленные флаги с символикой ФПУ и плакаты с лозунгами: «Федерация профсоюзов – за достойную жизнь людей труда!», «Не позволим правительству нарушать наши конституционные права!», «Новым ценам – новые зарплаты!».

Как сообщило руководство Федерации профсоюзов, планируется, что в ближайшее время к акции присоединяться еще 10 тыс. человек с различных регионов Украины. В целом планируется, что в акции примут участие около 100 тыс. человек.

ФПУ требует отменить постановление НКРЭ о повышении цена на газ и электроэнергию; отменить постановление Кабинета Министров Украины о повышении вдвое тарифов на энергоносители.

Также профсоюзы требуют, чтобы сумма расходов на жилищно-коммунальные услуги для трудящихся не превышала 10% от совокупного семейного дохода; создать комиссию по изучению нормативов, предлагаемых оплат за коммунальные услуги и потребовать разработать и опубликовать экономически обоснованные нормативы потребления энергоносителей и коммунальных услуг; привести тарифы на содержание жилья и коммунальные услуги в соответствие с соответствующими государственными методиками и стандартами, которые, как утверждают профсоюзы, сознательно замалчиваются, обеспечить их публичность.

Кроме того, профсоюзы требуют максимально упростить и удешевить систему управления жилищно-коммунальным хозяйством; разработать и внедрить дифференцируемую систему оплаты жилья и коммунальных услуг в зависимости от их количества, качества и совокупного дохода семьи; установить в домах и квартирах малообеспеченных граждан приборы расхода газа, холодной и горячей воды за счет местных бюджетов.

Также ФПУ требует, чтобы органы милиции и прокуратуры провели расследование фактов необоснованного взимания с граждан завышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2004-2006 годах.

Организаторы акции заявляют, что в случае невыполнения их требований, акции массового протеста с призывом бойкотировать оплату коммунальных услуг по завышенным тарифам будут проводиться в дальнейшем.