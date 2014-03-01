Донецкий городской совет хочет провести референдум

"Поддержать инициативы жителей Донецкой области выраженных на митингах, проводимых в г. Донецке. Поддержать инициативу о проведении референдума на территории Донецкой области о дальнейшей судьбе Донбасса и обратиться к Депутатам Донецкого областного совета о немедленном назначения вышеуказанного референдума", - говорится в тексте.

Приняли единогласно, передает Эспрессо.

В настоящее время все депутаты городского совета отправляются на площадь, чтобы зачитать митингующим тест этого решения.