Глава МИД Турции отправился в Украину

Об этом говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого МИД в пятницу.

"Глава МИД Турции осуществит рабочий визит на Украину 28 февраля - 1 марта. Планируется, что он встретится с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Дещицей, исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком", - говорится в документе.

Читайте такжеМИД Турции призывает крымских татар к благоразумию и умеренностиКроме этого, в рамках визита Ахмет Давутоглу проведёт встречу с экс-председателем меджлиса крымскотатарского народа и членом украинского парламента Мустафой Абдульджемилем Кырымоглу.

Турецкое внешнеполитическое ведомство отмечает, что в планы Давутоглу входят и переговоры с представителями различных политических партий, которые не входят в правительство Украины.