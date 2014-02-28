Глава МИД Турции отправился в Украину
Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу отправился на Украину с рабочим визитом, в рамках которого встретится с представителями новой украинской власти и татарской диаспоры в Крыму
Об этом говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого МИД в пятницу.
"Глава МИД Турции осуществит рабочий визит на Украину 28 февраля - 1 марта. Планируется, что он встретится с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Дещицей, исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком", - говорится в документе.
Читайте такжеМИД Турции призывает крымских татар к благоразумию и умеренностиКроме этого, в рамках визита Ахмет Давутоглу проведёт встречу с экс-председателем меджлиса крымскотатарского народа и членом украинского парламента Мустафой Абдульджемилем Кырымоглу.
Турецкое внешнеполитическое ведомство отмечает, что в планы Давутоглу входят и переговоры с представителями различных политических партий, которые не входят в правительство Украины.