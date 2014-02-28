Совет Безопасности ООН проведет встречу по Украине

Об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель всемирной организации Мартин Несирки, передает РИА Новости.

«Совет Безопасности соберется сегодня в 15.00 (по местному времени) на частную встречу, после которой последуют консультации, чтобы обсудить ситуацию в Украине», - сказал журналистам Несирки.

Как сообщил министр-советник постпредства Литвы при ООН Даииус Баублис (Литва председательствует в СБ ООН в феврале), «частная встреча» Совета означает, что на нее могут быть приглашены представители других стран.

Читайте такжеООН готова поддержать Украину в разрешении конфликта в Крыму - «Батькивщина»«Ожидается, что постпред Украины Юрий Сергеев выступит на этой встрече», - сказал он. По его словам, во встрече также примет участие заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

На консультациях будет рассмотрено обращение Украины в связи с ситуацией в стране.

Ранее в пятницу Верховная рада попросила созвать экстренное заседание СБ, провести мониторинг ситуации в Крыму и принять меры в случае нарушения ее суверенитета.