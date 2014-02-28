Янукович уверяет, что не является собственником "Межигорья"

Янукович заявил, что "Межигорье" - иностранная собственность и Украине стоит ждать "международных адвокатов". Об этом он сообщил представителям СМИ во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Янукович рассказал журналистам, что он сам в "Межигорье" владеет только домом с площадью 620 кв.м, что живет там с 1999 года.

"После того, как на меня было покушение в гостинице "Националь", президент Кучма предложил мне, когда я приезжаю в Киев, останавливаться на закрытой территории", - сказал Янукович.

Он отметил, что затем своими указами Леонид Кучма и Виктор Ющенко передали ему дом в "Межигорье" в вечное пользование. Он был на балансе у государства.

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Также экс-президент отметил, что начал ремонтировать дом, поскольку тот был очень старым. Когда пришла новая власть и попыталась выселить Януковича, он купил этот дом.

"Я за этот дом заплатил своими деньгами, которые у меня были задекларированы. Я заплатил за этот дом 3 млн 200 тыс долларов - продал все, что у меня было. Там было 1,7 га земли. И я всегда там жил", - подчеркнул Янукович.

В то же время, он заверил, что "все остальное, что там сейчас есть", ему не принадлежит. По его словам, часть помещений он арендовал, пользовался дорогами, чтобы выполнять функции главы государства.

"Все, что там показывали - это красивые картинки. Есть реальные собственники. Международные адвокаты скоро будут обращаться в суды. Потому что эта собственность не является украинской", - заявил Янукович

Также он сообщил, что информация, якобы его старший сын является владельцем "Межигорья", неправдива.

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Экс-президент уверен, что все "красивые картинки, вся эта иллюстрация" были сделаны для его дискредитации и являются политическим трюком.

Янукович отметил, что денег и собственности за рубежем у него никогда не было. Счетов в иностранных банках у него тоже нет. Он заверил, что является публичным человеком и у него всегда было все задекларировано.

"Это все пустой звон", - резюмировал экс-президент.

Как сообщалось, 23 февраля Верховная Рада возвратила резиденцию экс-президента Виктора Януковича «Межигорье» в государственную собственность.