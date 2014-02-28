Янукович удивлен молчанием Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в российском городе Ростов-на-Дону.

«Я считаю, что Украина (имеется ввиду Россия - УНИАН) - наш стратегический партнер», - отметил он. Поэтому Янукович считает, что Россия должна и обязана действовать.

«Зная характер Владимира Владимировича Путина, я удивляюсь, почему он так, до сих пор сдержанно молчит. Это вопрос», - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий", поскольку Янукович покинул свою резиденцию в «Межигорье» и никто не знал, где он находится.

Также ВР назначила выборы Президента Украины на 25 мая и постановлением возобновила действие Конституции 2004 года, поскольку соответствующий закон, принятый Верховной Радой накануне, не был подписан Януковичем.

Эти решения Верховная Рада приняла конституционным большинством – свыше 300 голосов депутатов.

27 февраля в ВР была создана парламентская коалиция, которая назначила новоле правительство.

Страны Европы, США и Канада признали легитимность новой власти Украины.

В Украине в отношении Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в международный розыск.