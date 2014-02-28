Янукович вернется в Украину только после гарантий безопасности

"Я вернусь в Украину как только будут соблюдены условия моей безопасности и условия безопасности моей семьи", - сказал екс-президент.

Отвечая на вопрос о ситуации в Крыму, Янукович отметил, что Украина должна оставаться единой и неделимой. Он также подчеркнул, что любые боевые действия - недопустимы.