Янукович вернется в Украину только после гарантий безопасности
15:32, 28 февраля 2014Политика
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Экс-президент Виктор Янукович вернется в Украину только после гарантий безопасности. Он подчеркнул, что не будет обращаться к кому-либо за военной подержкой в связи с ситуацией в Крыму.
Янукович вернется в Украину только только после гарантий безопасности
"Я вернусь в Украину как только будут соблюдены условия моей безопасности и условия безопасности моей семьи", - сказал екс-президент.
Отвечая на вопрос о ситуации в Крыму, Янукович отметил, что Украина должна оставаться единой и неделимой. Он также подчеркнул, что любые боевые действия - недопустимы.
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