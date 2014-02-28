Янукович считает, что Крым должен оставаться в составе Украины

Об этом он заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Я считаю все, что происходит сейчас в Крыму, абсолютно естественной реакцией на тот бандитский переворот, который произошел в Киеве..<...> Крымчане, естественнно, не хотят подчиняться националистам и бандеровцам", - сказал экс-президент Украины.

Янукович отметил, что не сложно понять желание простых людей, крымчан, к самоорганизации, организации отрядов самозащиты - они хотят защитить свои дома и свои семьи.

Читайте такжеДобкин считает, что Янукович остается действующим ПрезидентомТакже он обратился к жителям Крыма с просьбой не допустить кровопролития и межусобицы.

"Как действующий президент Украины, я считаю, что Крым должен оставаться в составе Украины", - заявил он.

При этом, по его мнению, у Крыма должны оставаться "широкие права" автономии.

Также Янукович отметил, что вернется в Украину, как только будут соблюдены условия его безопасности и безопасности его семьи.