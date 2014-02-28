Кличко не ожидал, что Тимошенко пойдет в Президенты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

Кличко отметил, что позавчера у него был разговор с Тимошенко, которая сообщила, что будет баллотироваться на президентских выборах Украины 25 мая.

На уточняющий вопрос журналистов, стало ли такое заявление Тимошенко для него неожиданностью, Кличко ответил: “Решение Тимошенко баллотироваться на должность Президента для меня было неожиданностью, потому что она нигде не заявляла об этом, но в разговоре она подтвердила это”.

Читайте такжеКличко хочет быть только Президентом, Кабмин его не интересуетЛидер «УДАРа» отметил, что во время беседы она выразила желание баллотироваться, участвовать в президентской кампании 25 мая.

Кличко добавил, что не видит в этом ничего плохого, но очень странно будет выглядеть, если оппозиционные силы будут конкурировать, и я надеюсь, что эта конкуренция если будет, то она будет честной, прозрачной и по европейским принципам”.

Он выразил надежду , что не будет со стороны конкурентов на президентских выборах «черного» пиара, и при этом напомнил, что уже “делали специальные законопроекты” для того, чтобы снять Кличко с избирательной кампании.