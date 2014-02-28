Военные охраняют территорию аэропорта Симферополя – служба авиационной безопасности

Вооруженные военные, которые находятся на аэровокзальной площади международного аэропорта «Симферополь», охраняют территорию от возможных беспорядков. Об этом сообщает КИА со ссылкой на руководителя подразделения службы авиационной безопасности аэропорта Владимира Перепелицу.

По его словам, военные с утра патрулируют площадь перед аэропортом, они назвались «самообороной» и намерены охранять территорию от возможных столкновений. «Мы с ними постоянно поддерживаем связь. Мы охраняем пассажиров внутри аэропорта, а они – снаружи. Если все будет проходить также мирно, как и сейчас, то они будут оставаться здесь столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности», – подчеркнул он.

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Владимир Перепелица добавил, что сотрудников внутренней безопасности достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем, и работа аэропорта ведется в обычном режиме. На вопрос ожидается ли в ближайшее время приезд высокопоставленных лиц, начальник от комментариев воздержался.

В свою очередь вооруженные силовики на вопросы журналистов о том, от кого они защищают крымчан, не отвечают. На сегодняшний момент около 20 вооруженных военных патрулируют аэровокзальную площадь. Также они заняли здание с колоннами, где сейчас находится ресторан. Его охраняют около десятка добровольцев с повязанными георгиевскими ленточками. Они просят журналистов и прохожих в целях безопасности не приближаться к зданию ближе, чем на 30 метров. По их словам, они охраняют Крым от вмешательства посторонних.