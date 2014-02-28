В Днепропетровске сгорели 25 автобусов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 02.50 в Днепропетровске по ул. Краснозаводска, 5б, на территории ООО «Автотранссервис» возникло возгорание автобусов на общей площади 1000 кв.м.

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«В результате пожара уничтожено 25 и повреждено 2 автобуса», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

В 04.54 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.