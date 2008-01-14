ПРП определилась с кандидатом на выборах мэра Харькова

Конференция Харьковской областной организации партии «Реформы и Порядок» приняла решение о своем обязательном участии в возможных досрочных выборах Харьковского городского председателя и Харьковского городского совета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе парторганизации, делегаты конференции предложила выдвинуть претендентом на должность мэра Харькова руководителя областной организации ПРП Ивана ВАРЧЕНКО.

Инициатором таких решений выступила городская организация ПРП. Решение на конференции было принято абсолютным большинством голосов.

Сам И.ВАРЧЕНКО считает, что вопрос перевыборов давно назрел, поскольку Харьков, по его мнению, «должен выйти из того заколдованного круга, в котором город находится в последние годы».

Комментируя решение конференции, он сказал в интервью корреспонденту УНИАН, что сегодня, в частности, «необходима открытая дискуссия о Харькове, о перспективах развития города и его будущем».

И.ВАРЧЕНКО входит в избирательный список БЮТ (№207).