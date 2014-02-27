Парламент АРК назначил всекрымский референдум на 25 мая

Верховный Совет Автономной республики Крым на внеочередной сессии, которая проходила в захваченном неизвестными вооруженными людьми здании, назначил на 25 мая референдум по расширению полномочий автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил митингующим возле стен парламента активист.

Собравшиеся с удовлетворением встретили это известие.

Читайте такжеПарламент Крыма отправил в отставку правительство Могилева

Собравшиеся с удовлетворением встретили это известие.

Как сообщила журналистам начальник информационно-аналитического управления секретариата Крымского парламента Ольга Сульникова, за решение о референдуме проголосовали 61 из 64 присутствующих депутатов. (Всего в парламенте Крыма 100 депутатов - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, утром 27 февраля в Симферополе неизвестные захватили парламент и правительство автономии и установили на зданиях российские флаги. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

Около полутысячи человек с флагами России и Крыма возле парламента требовали назначить референдум о государственной принадлежности автономной республики.