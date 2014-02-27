Приоритетом Минэкономразвития станет борьба с коррупцией - глава министерства

Преодоление коррупции в Украине, объемы которой являются одними из наиболее масштабных в мире, является приоритетной задачей обновленного Министерства экономического развития и торговли, сообщил журналистам в Кабинете министров новоназначенный глава Минэкономразвития Павел Шеремета.

«Первоочередная задача - преодоление коррупции. Это одна из основных причин, по которой вышел Майдан. Катастрофическая коррупция в стране. Наверное, одна из наибольших в мире», - сказал министр.

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При этом он уточнил, что в дальнейшей задачами министерства станут упрощение и удешевление ведения бизнеса в стране. «В долгосрочной перспективе, и это очень важно, нам нужно готовить человеческий капитал к будущей конкурентоспособности, так как это вопрос общей конкурентоспособности Украины в целом», - отметил Шеремета, добавив, что будет набирать в свою команду людей, понимающих те проблемы, с которыми сталкивается бизнес в Украине.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.