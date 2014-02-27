Яценюк напомнил, что Янукович уже не Президент

13:31, 27 февраля 2014
Политика
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Виктор Янукович уже не является Президентом, напоминают в "Батькивщине".

Яценюк нагадав, ким є Янукович

Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

"Янукович уже не является президентом, он является разыскиваемым лицом, которое подозревается в массовых убийствах и совершении преступлений против человечности", - цитирует Яценюка УП.

Как известно, ранее появилась заявление Януковича, который до сих пор считает себя Президентом.

Как известно, Янукович объявлен в международный розыск за преступления против человечности.

Последний раз экс-президента видели в Крыму.

Ранее в субботу Верховная Рада поддержала постановление об отстранении Виктора Януковича с должности Президента Украины.

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