Яценюк напомнил, что Янукович уже не Президент
13:31, 27 февраля 2014Политика
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Виктор Янукович уже не является Президентом, напоминают в "Батькивщине".
Яценюк напомнил, кем является Янукович
Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.
"Янукович уже не является президентом, он является разыскиваемым лицом, которое подозревается в массовых убийствах и совершении преступлений против человечности", - цитирует Яценюка УП.
Как известно, ранее появилась заявление Януковича, который до сих пор считает себя Президентом.
Как известно, Янукович объявлен в международный розыск за преступления против человечности.
Последний раз экс-президента видели в Крыму.
Ранее в субботу Верховная Рада поддержала постановление об отстранении Виктора Януковича с должности Президента Украины.
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