Яценюк напомнил, что Янукович уже не Президент

Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

"Янукович уже не является президентом, он является разыскиваемым лицом, которое подозревается в массовых убийствах и совершении преступлений против человечности", - цитирует Яценюка УП.

Как известно, ранее появилась заявление Януковича, который до сих пор считает себя Президентом.

Как известно, Янукович объявлен в международный розыск за преступления против человечности.

Последний раз экс-президента видели в Крыму.

Ранее в субботу Верховная Рада поддержала постановление об отстранении Виктора Януковича с должности Президента Украины.