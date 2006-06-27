Регионы не пропускают президиум в сессионный зал

Народные депутаты от фракции Партии регионов не пропускают в сессионный зал временный президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, также депутаты-“регионалы” заблокировали президиум, трибуну Верховной Рады и правительственную ложу, а также ложу, которую всегда занимают судьи, омбудсман и сектор, где размещенная система для голосования «Рада».

Кроме того, они также заблокировали стульями вход в гостевую ложу, где обычно сидят, в том числе и судьи Конституционного суда во время рассмотрения вопросов об их назначении или приведении к присяге.

“Регионалы” требуют выполнить их условия, выдвинутые вчера в ультиматуме относительно избрания спикера парламента, руководителей комитетов ВР, депутатов-совместителей и другие.