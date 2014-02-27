В Крыму объявили выходной, Могилев идет на переговоры с террористами

Премьер призвал крымчан сохранять спокойствие, уверяя, что ситуация под контролем. Об этом он заявил в эфире ГТРК Крым.

По словам Могилева, «власти Крыма справятся с этой проблемой», а также объявил сегодняшний день выходным.

«Сегодня около 4-х утра были захвачены вооруженными неизвестными пока людьми здания Совета министров и Верховного Совета Крыма. Пока мы не можем сказать, кто эти люди, переговоры с ними начнутся в 9 утра. Я буду участвовать в переговорах. Мы будем оперативно информировать крымчан обо всех событиях, которые будут развиваться на сегодняшний день. Все находится под контролем, идет переговорный процесс», — заявил Анатолий Могилев.

Глава Совета министров отметил, что неизвестные лица вывели на улицу людей, которые на момент захвата находились в зданиях. Агрессии по отношению к ним не проявляли. Сотрудникам правоохранительных органов, которые находились на охране зданий, возвращено табельное оружие. В связи со сложившейся ситуацией в Симферополе объявлен выходной день. Для урегулирования ситуации в Крыму создан штаб.

Анатолий Могилев призвал крымчан не приближаться к захваченным зданиям и сохранять спокойствие, а все политические силы — не допустить агрессии улицах города: «Самое главное для нас — не допустить конфликтов и человеческих жертв, которые были вчера возле Верховного Совета Крыма. Поэтому все соблюдаем спокойствие, я глубоко убежден, что власть Крыма урегулирует данную ситуацию без последствий для наших граждан».

Центр журналистских расследований