В Межигорье работало около тысячи человек - СМИ

Часть людей, в основном, здесь за животными, все-таки вышли на работу, - говорится в спецвыпуске ТСН.

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В Межигорье продолжается паломничество не только любознательных, но и из прежнего персонала. Они вернулись, чтобы окончательно уйти. Два повара уже ищут работу, пришли за медицинскими книжками.

Их будущее здесь довольно призрачно. В соответствии с медицинскими картами, работники Межигорья были оформлении кто где: Управление Государственной охраны, государственное управление делами, спа салон "Кристалл" (собственность гражданской жены Януковича ) и куча других различных ООО.

Тем временем, все кинологи и ветеринары по собственному желанию каждый день выходят на работу к питомнику. Кинологи боятся мародерства. В комнате на стенах, где были картины сейчас есть голые гвозди, а еще, якобы, исчезли щенки.

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Когда Янукович отсюда сбежал, то охрана отпустила всю прислугу. Потому, что здесь происходило в течение трех часов, вряд ли станет публичным. В помещении пожарной охраны все перевернуто вверх дном. Сейф открыт и пуст, людей нет.

На работу на ферму вышло двадцать человек. Им выписали новые пропуска и пообещали заплатить за февраль. Смотритель за животными получал 4 тысячи гривен, в целом обслуга до 5 тысяч, квалифицированные специалисты - еще больше.

Но говорят, что работы было много, а трудоустроиться тоже не просто. УГО проверяло кандидатов на благонадежность. О месте работы говорить родным запрещали и вообще здесь лишнее любопытство не приветствовалось.

Согласно данным из поликлиники, в Межгорье"и работала почти тысяча человек. Работники заметно жалеют, что ход истории повернул именно так. Мол, для них и животных были хорошие условия. Обслуга говорит, что Виктор Янукович очень любил животных. Но почему он иначе относился к согражданам - это вопрос открытый.