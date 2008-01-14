Тимошенко навестит маму и погуляет на дне рождения дяди

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после завершения программы рабочей поездки в Днепропетровск намерена навестить свою маму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«После программы я планирую и очень хочу заехать к своей маме, к своей семье. Они меня сегодня ожидают вечером на ужин. Кстати, сегодня мы еще будем отмечать день рождения одного из членов нашей семьи», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр, однако, не уточнила, чей именно день рождения отмечают сегодня в ее семье. (По версии "Украинской правды",это муж Антонины Ульяхиной, дядя Юлии Тимошенко)

«Всегда, когда я приезжаю в Днепропетровск, у меня отогревается сердце. Я очень люблю свою семью. Это дает мне силы, чтобы потом долго и эффективно работать», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.