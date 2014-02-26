Власти Ялты объяснили, откуда в городе российские военные

Об этом сообщает официальный сайт города.

По информации Владимира Клемешева, в санаторий прибыли представители личного состава срочной службы Черноморского флота. Это решение было принято "с целью охраны порядка и предупреждения возможных волнений".

По состоянию на сегодня в санатории располагается 31 отдыхающий – гражданин Российской Федерации.

Читайте такжеРоссийские военные с оружием приехали в Ялту - блоггер«Ситуация стабильна и подконтрольна – мы можем быть уверены, что в санатории порядок. Сегодня все мы, жители Ялты, должны решать немаловажную задачу – делать все возможное, чтобы сохранить наш город в неприкосновенности. И, в том числе – сберечь его курортную привлекательность», - подчеркнул секретарь горсовета Ялты

Задача прибывших военных – "не допустить возможных актов вандализма и, прежде всего, служить залогом спокойствия гостей санатория". Срочники не располагают оружием и напрямую подчиняются руководству санатория, взявшему на себя полную ответственность за их действия на территории Ялты, сообщает городской сайт.